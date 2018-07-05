Кобра замінить Геліос за схемою "Верес – Львів"

Замість харківського Геліоса в сезоні 2018/19 Першої ліги гратиме Кобра з Харкова, яка раніше виступала на аматорському рівні.

"Кобра буде грати там, де і Геліос грав, на тій же арені. Це все справа часу. Нічого не змінюється. Юридична адреса та сама, що була і в Геліоса. Просто власники Геліоса віддадуть місце Кобрі, ось і все", – розповів президент Кобри Сергій Ващенко в коментарі телеканалу Футбол 1.

Готувати команду до нового сезону буде тренерський штаб Кобри на чолі з Юрієм Рудінським. Під його керівництвом команда грала в чемпіонаті Харківщини. Склад команди буде оновлено майже повністю. За інформацією ЗМІ, з обойми, що грала в аматорах, на професійний рівень перейдуть 3-4 гравці.

Вперше інформація про те, що Геліос може змінити назву на Кобра з'явилася ще на початку травня. Тоді власники обох клубів лише розпочали перемовини. Нагадаємо, що після сезону 2017/18 Верес змінив назву на Львів та продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові. Натомість Львів, який грав у Другій лізі, було перейменовано у Верес.

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