Кобра снимется с Первой лиги, – СМИ

Харьковская Кобра близка к снятию с соревнований Первой лиги уже после 3-го тура.

Харьковский клуб Кобра, который создан в прошлом сезона на основе бывшего Гелиоса, может объявить о снятии с розыгрыша Первой лиги, сообщает sportarena.

По информации издания, новые владельцы клуба не спешат полноценно вступать в свои права.

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Бывший президент Гелиоса Александр Гельштейн пока остается юридическим собственником клуба. Глава команды не намерен оплачивать долги Кобры, которые накапливаются со старта сезона.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято, скорее всего, в пятницу, 10 августа. По неофициальным данным, игроки и работники харьковского клуба уже уволены.

Напомним, после 3-х туров Кобра занимает последнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги.