Кобра зніметься з Першої ліги, – ЗМІ

Харківська Кобра близька до зняття зі змагань Першої ліги вже після 3-го туру.

Харківський клуб Кобра, який створений минулого сезону на основі колишнього Геліоса, може оголосити про зняття з розіграшу Першої ліги, повідомляє sportarena.

За інформацією видання, нові власники клубу не поспішають повноцінно вступати в свої права.

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Колишній президент Геліоса Олександр Гельштейн поки залишається юридичним власником клубу. Очільник команди не має наміру оплачувати борги Кобри, які накопичуються зі старту сезону.

Остаточне рішення з цього питання буде прийнято, швидше за все, в п'ятницю, 10 серпня. За неофіційними даними, гравці та працівники харківського клубу вже звільнені.

Нагадаємо, після 3-х турів Кобра займає останню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.