Главный тренер Миная Василий Кобин вспомнил времена футбольной карьеры в Шахтере и рассказал об одной из самых ярких вечеринок в своей жизни.

"Все футболисты "висят". Каждый по-разному. Кто-то раз в год, кто-то раз в месяц, а кто-то каждый день. Много эмоций, много матчей, эмоции надо куда-то выплескивать. Понятно, после матча человек пустой, он заливает бензу в себя, это нормально.

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Самая жесткая вечеринка в Шахтере была, когда мы уже переехали в Киев. Два года не выигрывали чемпионство, тогда команду принял Фонсека. Мы стали чемпионами и выиграли Кубок. Тогда была самая жесткая вечеринка.

Я шел на нее в белых кроссовках, а пришел в сильно черных. Не помню, как домой возвращался. Жена кроссовки отложила в сторону, а на следующий день показала. Говорит: "Шли же в ресторан, где можно было найти такую грязь".

Мы тогда очень сильно погудели, но это было позволительно, последний матч мы уже сыграли. Не было каких-то звезд, концертов. Но футболистам это сильно так и не надо. Была вся команда. Понятно, не было президента, но было руководство. Мы хорошо провели ночь", – сказал Кобин для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Заметим, что в свое время Василий Кобин выступал за Шахтер – в его активе 79 поединков, 5 голов и 10 ассистов в футболке "горняков" за восемь лет в клубе (1 сезон защитник провел в аренде).

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