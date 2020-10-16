"Всі футболісти "зависають". Кожен по-різному. Хтось раз на рік, хтось раз на місяць, а хтось щодня. Багато емоцій, багато матчів, емоції треба кудись вихлюпувати. Зрозуміло, після матчу людина порожня, вона заливає в себе, це нормально.

Кобін: Перед кожним матчем ми справді ходимо в церкву

Найгучніша вечірка в Шахтарі була, коли ми вже переїхали до Києва. Два роки не вигравали чемпіонство, тоді команду прийняв Фонсека. Ми стали чемпіонами і виграли Кубок. Тоді була найгучніша вечірка.

Я йшов на неї в білих кросівках, а прийшов в чорних. Не пам'ятаю, як додому повертався. Дружина кросівки відклала в сторону, а на наступний день показала. Каже: "Йшли ж в ресторан, де можна було знайти такий бруд".

Ми тоді дуже сильно пошуміли, але це було дозволено, останній матч ми вже зіграли. Не було якихось зірок, концертів. Але футболістам це дуже і не треба. Була вся команда. Зрозуміло, не було президента, але було керівництво. Ми добре провели ніч", – сказав Кобін для Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Зауважимо, що свого часу Василь Кобін виступав за Шахтар – у його активі 79 поєдинків, 5 голів та 10 асистів у футболці "гірників" за вісім років у клубі (1 сезон оборонець провів в оренді).

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