Кобин уничтожил виновника всех бед Зари и оценил шансы луганчан на успех с Брейдабликом
Экс-тренер Миная Василий Кобин высказался относительно нынешних проблем луганского клуба.
"По моему мнению, главным катализатором падения Зари стало назначение Лалатовича. Он не смог сформировать за сборы костяк, на который могли опереться другие тренеры. Я не хочу разбрасываться громкими словами, но вина всегда на том человеке, который с первых дней готовил команду. У него было больше времени, чтобы организовать команду во всех звеньях: в обороне, атаке, переходных фазах, физике.
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Кривенцову впоследствии не удалось найти ключ к игрокам, потому что элементарно не хватало времени тактически перестроить команду. Очень трудно для любого тренера брать команду в разгар чемпионата. Бартулович и Коваль проработали совсем ничего, чтобы давать какие-то оценки.
Заря в течение осени больше вытягивает индивидуально, но нет командной игры. Команда обороняется в 4-5 игроков и так же атакует. Отсутствует правильный баланс, а так мы видели классные индивидуальные перформансы в Антюха, Алефиренко, Нагнойного, Герреро. Если бы команда 10 игроками работала на оборону, то столько бы не пропускала.
С Брейдабликом Заря будет атаковать большими силами. Посмотрим, что будет с обороной. Главное, чтобы они меньше пропускали. Команда в защите не надежна. Должен быть план на игру и баланс в игре команды с мячом и без него. Если тренерскому штабу Зари удастся решить этот вопрос, то можно рассчитывать на положительный результат. Брейдаблик точно не будет закрываться, а будет играть в атакующий футбол.
Мой прогноз? Победа 3:1. Если у Зари пойдет игра, проблем точно не возникнет. Главное хорошо подготовиться и попытаться оставить на втором плане неудачи, которые были осенью", – цитирует Кобина Український футбол.
Напомним, поединок между Зарей и Брейдабликом состоится уже сегодня, 14 декабря. Начало встречи в 22:00. Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой луганчан 1:0.