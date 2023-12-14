"По моему мнению, главным катализатором падения Зари стало назначение Лалатовича. Он не смог сформировать за сборы костяк, на который могли опереться другие тренеры. Я не хочу разбрасываться громкими словами, но вина всегда на том человеке, который с первых дней готовил команду. У него было больше времени, чтобы организовать команду во всех звеньях: в обороне, атаке, переходных фазах, физике.

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Кривенцову впоследствии не удалось найти ключ к игрокам, потому что элементарно не хватало времени тактически перестроить команду. Очень трудно для любого тренера брать команду в разгар чемпионата. Бартулович и Коваль проработали совсем ничего, чтобы давать какие-то оценки.

Заря в течение осени больше вытягивает индивидуально, но нет командной игры. Команда обороняется в 4-5 игроков и так же атакует. Отсутствует правильный баланс, а так мы видели классные индивидуальные перформансы в Антюха, Алефиренко, Нагнойного, Герреро. Если бы команда 10 игроками работала на оборону, то столько бы не пропускала.

С Брейдабликом Заря будет атаковать большими силами. Посмотрим, что будет с обороной. Главное, чтобы они меньше пропускали. Команда в защите не надежна. Должен быть план на игру и баланс в игре команды с мячом и без него. Если тренерскому штабу Зари удастся решить этот вопрос, то можно рассчитывать на положительный результат. Брейдаблик точно не будет закрываться, а будет играть в атакующий футбол.

Мой прогноз? Победа 3:1. Если у Зари пойдет игра, проблем точно не возникнет. Главное хорошо подготовиться и попытаться оставить на втором плане неудачи, которые были осенью", – цитирует Кобина Український футбол.

Напомним, поединок между Зарей и Брейдабликом состоится уже сегодня, 14 декабря. Начало встречи в 22:00. Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой луганчан 1:0.

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