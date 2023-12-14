"На мою думку, головним каталізатором падіння Зорі стало призначення Лалатовіча. Він не зміг сформувати за збори кістяк, на який могли спертися інші тренери. Я не хочу розкидатися гучними словами, але провина завжди на тій людині, яка з перших днів готувала команда. У неї було більше часу, щоб організувати команду у всіх ланках: в обороні, атаці, перехідних фазах, фізиці.

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Кривенцову згодом не вдалося знайти ключ до гравців, тому що елементарно бракувало часу тактично перебудувати команду. Дуже важко для будь-якого тренера брати команду в розпал чемпіонату. Бартуловіч та Коваль пропрацювали зовсім нічого, аби давати якісь оцінки.

Зоря протягом осені більше витягує індивідуально, але немає командної гри. Команда обороняється в 4-5 гравців і так само атакує. Відсутній правильний баланс, а так ми бачили класні індивідуальні перформанси в Антюха, Алефіренка, Нагнойного, Герреро. Якщо б команда 10 гравцями працювала на оборону, то стільки б не пропускала.

З Брейдабліком Зоря буде атакувати великими силами. Побачимо, що буде з обороною. Головне, щоб вони менше пропускали. Команда в захисті не є надійною. Повинен бути план на гру та баланс в грі команди з м'ячем та без нього. Якщо тренерському штабу Зорі вдасться розв'язати це питання, то можна розраховувати на позитивний результат. Брейдаблік точно не буде закриватися, а гратиме в атакувальний футбол.

Мій прогноз? Перемога 3:1. Якщо в Зорі піде гра, проблем точно не виникне. Головне добре підготуватися та спробувати залишити на другому плані невдачі, які були восени", – цитує Кобіна Український футбол.

Нагадаємо, поєдинок між Зорею та Брейдабліком відбудеться вже сьогодні, 14 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра між цими командами завершилась мінімальною перемогою луганців 1:0.

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