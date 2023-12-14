Кобін знищив винуватця всіх бід Зорі і оцінив шанси луганців на успіх з Брейдабліком
Екс-тренер Миная Василь Кобін висловився щодо нинішніх проблем луганського клубу.
"На мою думку, головним каталізатором падіння Зорі стало призначення Лалатовіча. Він не зміг сформувати за збори кістяк, на який могли спертися інші тренери. Я не хочу розкидатися гучними словами, але провина завжди на тій людині, яка з перших днів готувала команда. У неї було більше часу, щоб організувати команду у всіх ланках: в обороні, атаці, перехідних фазах, фізиці.
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Кривенцову згодом не вдалося знайти ключ до гравців, тому що елементарно бракувало часу тактично перебудувати команду. Дуже важко для будь-якого тренера брати команду в розпал чемпіонату. Бартуловіч та Коваль пропрацювали зовсім нічого, аби давати якісь оцінки.
Зоря протягом осені більше витягує індивідуально, але немає командної гри. Команда обороняється в 4-5 гравців і так само атакує. Відсутній правильний баланс, а так ми бачили класні індивідуальні перформанси в Антюха, Алефіренка, Нагнойного, Герреро. Якщо б команда 10 гравцями працювала на оборону, то стільки б не пропускала.
З Брейдабліком Зоря буде атакувати великими силами. Побачимо, що буде з обороною. Головне, щоб вони менше пропускали. Команда в захисті не є надійною. Повинен бути план на гру та баланс в грі команди з м'ячем та без нього. Якщо тренерському штабу Зорі вдасться розв'язати це питання, то можна розраховувати на позитивний результат. Брейдаблік точно не буде закриватися, а гратиме в атакувальний футбол.
Мій прогноз? Перемога 3:1. Якщо в Зорі піде гра, проблем точно не виникне. Головне добре підготуватися та спробувати залишити на другому плані невдачі, які були восени", – цитує Кобіна Український футбол.
Нагадаємо, поєдинок між Зорею та Брейдабліком відбудеться вже сьогодні, 14 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра між цими командами завершилась мінімальною перемогою луганців 1:0.