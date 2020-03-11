Кобин: Приснилось, что Минай выигрывает по пенальти, поэтому был спокоен

Главный тренер Миная Василий Кобин поделился эмоциями после победы в 1/4 финала Кубка Украины против Ингульца (7:6).

"Хороший соперник, команда, которая может смело играть в УПЛ. Нам было трудно, но и им было непросто. Благодарю своих ребят за характер, за волю к победе. Говорил, что два месяца работали не для того, чтобы проиграть перед своими болельщиками. Это сработало. Мы в полуфинале и будем ждать соперника.

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Я до половины шестого утра не спал, думал, как надо сыграть. А потом заснул и увидел сон, что мы выиграем по пенальти. Это сказал перед серией своим помощникам и поэтому был спокоен. Все сбылось. Я дал команде два дня выходных, а потом расскажу, что более ста лет представителя Закарпатья не было в полуфинале Кубка Украины

Я очень доволен. Мы выполнили тактическую установку, изучили команду, знали как соперник будет действовать", – цитирует Кобина издание UA-futboll.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Украины Минай в серии пенальти одолел Ингулец и вышел в полуфинал турнира.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины