"Хочу выразить невероятную благодарность руководителям Миная, которые поверили в меня как в тренера, предоставили мне, так сказать, площадку для развития. Считаю, я воспользовался возможностью сполна. Мы вместе даже не двигались, а бежали в своем развитии. Разумеется, сейчас наступил такой период, что команда где-то приостановилась в прогрессе, на это все причины, которые можно долго перечислять.

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Скандала не было. Кто-то запустил информацию перед игрой с Мариуполем, что такое может случиться. Я раньше подавал в отставку, но руководство не приняло ее. Это было еще несколько туров назад, после поражения от Александрии (матч 15-го тура – прим. "Футбол 24"). Я почувствовал, что команде необходима свежая тренерская идея. Я позвонил президенту, сказал ему это, но он в категорической форме отказал.

Перед игрой с Мариуполем появилась информация, что возможно все. Со мной никто не связывался. У команды были выходные, поскольку команде нужен был отдых перед серьезной борьбой за выживание. Мы приехали домой, руководство решило срочно собрать команду. Разговор был достаточно длинным.

Президент поставил вопрос, как выйти из ситуации, я рассказал свое видение, чтобы это не навредило команде. Руководство предложило свой вариант, и наши взгляды не сошлись. Обвинять кого-то не собираюсь, искренне люблю Минай", – рассказал Кобин в программе Денисов Time.

Добавим, что после 18 туров Минай занимает предпоследнюю строчку УПЛ, опережая Рух всего на одно очко.

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