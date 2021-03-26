Минай официально объявил имя нового тренера – неожиданный выбор
15:30 - Читати українською
Минай смог удивить назначением специалиста, который сменит Василия Кобина.
Главным тренером команды стал Николай Цымбал, сообщает официальный сайт новичка УПЛ. Информация о назначении Александра Севидова оказалась поспешной.
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Для 36-летнего Цымбала это будет первый опыт самостоятельной работы. В структуре Миная он с 2019-го. Специалист хорошо знает всех игроков закарпатцев, поскольку помогал Василию Кобину в течение этого сезона.
Добавим, что после 18 туров Минай занимает предпоследнюю строчку УПЛ, опережая Рух всего на одно очко.
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