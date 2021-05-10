"Мне стыдно, что мы так бесславно вылетели. Обидно за этот позор. Севидов? Мне сказали, чтобы я ему не мешал. Я ему не мешал. Трудно что-то говорить...

"Хотели доказать, что не причастны к нечестным играм": полузащитник Миная – о скандале перед матчем с Шахтером

Вы видите, какой беспорядок. Если бы Кобин остался – команда имела бы шанс остаться. С приходом консультанта (Александра Севидова – прим.) ... То, что я слышал, что видел – футболисты приняли Севидова отрицательно.

Слухи, что матч с Ворсклой последний в истории Миная? Ты (обращается к журналистке – прим.) сейчас говоришь, а я сейчас заплачу. Последний в жизни, вообще в истории? Не хотелось бы об этом думать, даже в это верить.

Знаю, что 90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти. Это уже факт. Потому что есть такая ситуация. Сейчас никаких задолженностей нет, больших долгов. Останется ли эта команда в футболе, в Первой лиге – сложно сказать. Что я вижу: президент (Валерий Пересоляк – прим.) "наелся" футболом.

Николай Цымбал – хороший человек. Но он – человек-документ. Он и при Кобине был главным, но сейчас получил место на скамейке", – сказал Кополовец в эфире программы Великий Футбол.

К слову, Минай вернулся в Первую лигу через год после выхода в УПЛ. Медиа сообщали, что в случае понижения в классе, закарпатский клуб прекратит свое существование.

Мариуполь в большинстве разгромил Десну и подарил Ворскле еврокубки, Заря на классе одолела Александрию