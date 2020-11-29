"Для нас это будет важный матч, потому что это последняя домашняя встреча. У нас тяжелый календарь. Нам нужно побеждать. Мы рядом в турнирной таблице. Мы понимаем, что Заря играла в еврокубках, это скажется на их физических кондициях.

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Считаю, мы будем немного свежее. Но только на поле увидим, кто и как подготовился к матчу. Заря – быстрая, мобильная команда. Они несколько лет боролись за призовые места. Это будет тяжелый матч, но будем настраиваться на победу", – сказал Кобин в комментарии Футбол News.

Заметим, Минай будет принимать Зарю уже сегодня, 29 ноября. Начало матча в 14:00.

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