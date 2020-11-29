В рамках 11-го тура УПЛ Минай принимает Зарю, Колос встретится с Десной, а Ингулец – с Олимпиком. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Минай – Заря

Минай – достаточно интересный дебютант УПЛ. Другие два новичка гораздо интереснее в тактическом плане, но у них до сих пор нет побед – а у олдскульных закарпатцев с максимально простым футболом от обороны их уже две. Подопечным Василия Кобина удалось переиграть достаточно серьёзных соперников (Александрию и СК Днепр-1), причём в последнем туре закарпатцы забили три безответных гола без своего основного нападающего. Что наиболее важно, обе победы были одержаны в Ужгороде.

Впрочем, переоценивать успехи не стоит, ведь между двумя победами "лисов" было семь матчей без побед, а СК Днепр-1 банально перестал играть после перерыва (и быстро остался в меньшинстве). В статистическом же аспекте Минай всё равно остается одним из четырёх безнадёжных аутсайдеров.

Заря до международной паузы производила довольно удручающее впечатление, держась на девятой позиции и раздавая очки как аутсайдерам, так и прямым конкурентам на бронзу. Что хуже всего, подопечные Виктора Скрипника даже с Ингульцом не создали опасных моментов, демонстрируя невысокие xG и почти не врываясь в штрафную – впрочем, после 18 дней отдыха этот же коллектив разгромил АЕК в Афинах. При этом главный тренер впервые отказался от любимой схемы "ромб", сыграв в 4-3-3.

В Греции луганчане сыграли прекрасно, но пока трудно сказать, насколько стабильными они могут быть. Предыдущий тур Заря пропускала из-за вспышки коронавируса, однако даже до международной паузы и с кучей игровых проблем подопечные Виктора Скрипника набрали 14,9 ожидаемых очков – это уровень четвёртого места. В реальности до него не хватает всего пять зачётных баллов, поэтому сегодня Минаю нужно побеждать при любых условиях.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные COVID-19: Попович – Цвек (под вопросом), Гречкин

Дисквалифицированы: Хомченовский (Заря)

Ориентировочные составы на матч Минай – Заря

Минай: Каниболоцкий – Меличенко, Лопирёнок, Сакив – Меличенко, Снижко, Ткачук, Кныш – Кожанов, Нуриев – Шиндер

Заря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Цыганикс – Кочергин, Иванисеня, Назарина – Громов, Гладкий, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Делать прогнозы на матчи УПЛ без участия Шахтера или Динамо трудно. Десна, например, по всем показателям должна была громить Львов, а проиграла всухую. Украинский чемпионат стал похож на АПЛ – здесь почти все могут прибить почти всех. У Миная ещё и игровой стиль крайне неприятный для соперников, поэтому шансы на успех у закарпатцев есть.

Впрочем, после разгрома АЕКа трудно не надеяться на победу Зари над аутсайдером. Да и без этого триумфа луганчане сильнее практически по всем показателям. Логика требует ставить именно на победу подопечных Виктора Скрипника.

Колос – Десна

Колос здорово начал сезон, ворвавшись в борьбу даже за бронзовые медали, но в последних пяти турах подопечных Руслана Костишина лихорадит. Команда одержал всего одну победу (над СК Днепр-1), расписала ничьи с Минаем и Зарей (луганчане пропустили сомнительный пенальти), а Олимпику и Ворскле проиграла – причем полтавчане вообще устроили разгром. Всё это откатило ковалёвцев аж на седьмую позицию в турнирной таблице, но всего одна победа может поднять их на четвертую.

Расширенная статистика говорит, что примерно на четвёртую-шестую строчки Колос и наиграл. Интересно, что у подопечных Руслана Костишина полное равенство ожидаемых забитых и пропущенных голов – 14,17 и 14,17. В принципе, зависнуть на этом уровне перед зимней паузой для Колоса было бы неплохо, учитывая последние игровые проблемы, но для этого нужно набирать очки с Десной.

Северяне в предыдущем туре потерпели фантастическое поражение. Подопечные Александра Рябоконя в домашнем поединке со Львовом провели 26 ударов в 3,04 xG, часто расстреливая Костика с минимальной дистанции, однако попасть в створ удалось только четыре раза (+ было пару штанг и отменённых голов) – в итоге хозяева потерпели минимальное поражение. Выглядит забавно, но черниговцы не забили уже более шести ожидаемых голов – ни одна команда так не страдает от слабой реализации, как Десна. Вот вам и потеря Филиппова.

В целом же коллектив выглядит лучшим середняком. Десна имеет самый высокий xG, допустив при этом наименьший xG ударов по собственным воротам. Почти по всем показателям северяне выглядят главными претендентами на бронзу, но для борьбы за медали сегодня нужно побеждать Колос – иначе Ворскла останется на третьей позиции с тремя очками отрыва.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные COVID-19: Каливтвинцев, Тотовицкий (Десна; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Десна

Колос: Волынец – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Смирный, Морозко – Ориховский, Антюх – Селезнев

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Арвеладзе – Картушов, Тотовицкий, Мудрик – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Десна выглядит значительно более стабильной чем Колос. По сути, единственной проблемой северян выступае реализация, а вот ковалёвцы в лучшем случае не прыгают выше головы. Несмотря на это, делать прогноз на поединок трудно, ведь коллективы достаточно сильные – обоим по силам отобрать очки друг у друга.

Учитывая все эти факторы, можно сделать осторожную ставку на результативную ничью.

Ингулец – Олимпик

Ингулец остаётся одной из двух команд без побед в текущем розыгрыше УПЛ. Петровцы не выигрывали даже в контрольных поединках, а последнюю победу над соперником подопечные Сергея Лавриненко праздновали только в начале августа, в Первой лиге. По ожидаемым голам, очкам и другими статистическим показателям дебютанты лиги прочно держатся в группе аутсайдеров, хотя откровенных провалов коллектив не допускает. Семь из десяти матчей Ингулец свёл к ничейному счету, отбирая очки даже у претендентов на еврокубки, а при поражении от Александрии новички без кучи основных исполнителей едва не закамбечили с 0:4.

Свою симпатичность петровцы продемонстрировали и в матче против Динамо в предыдущем туре. Ингулец провёл целых десять контратак, в то время как киевляне за девять предыдущих туров пропустили всего девять. При этом подопечные Сергея Лавриненко дважды забили после стандартов, но голы отменили из-за минимальных оффсайдов. С таким футболом Ингулец до Нового года должен где-то победить.

Олимпик выглядит весьма перспективной жертвой. Дончане круто начинали чемпионат, но в последних турах выглядели крайне нестабильно – они проиграли Ворскле и Десне, победили Колос на выезде и расписали 3:3 с Мариуполем, спасшись от поражения в компенсированное время. Статистика говорит, что команде ещё и сильно везло – дончане забили на три гола больше, чем ожидалось, и должны идти на десятой позиции.

Последний же тур подопечные Игоря Климовского вообще пропускали из-за вспышки COVID-19 после него футболисты трудно набирают форму. Впрочем, здесь есть и небольшой бонус – тренерский штаб петровцев просто не представляет, кто выйдет на поле против Ингульца, а значит и подготовиться к дончанам сложнее.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные COVID-19: –

Дисквалифицированы: Бенито, Бабенко (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Олимпик

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Фатеев, Синегуб – Шишка, Литвяк – Козак, Запорожец, Коваленко – Ситчинава

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Снурницын, Гришко, Пасич – Политыло, Романовский – Чогадзе, Завийский, Тейшейра – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Учитывая длительную нестабильность Олимпика, вспышку коронавируса в команде и значительный оверперформанс в ожидаемой статистике, трудно делать прогноз на победу дончан. Ничья кажется более вероятной, ведь Ингулец 70% матчей свёл к ней, но прямо сейчас петровцы демонстрируют слишком перспективный футбол.

Рано или поздно команда Сергея Лавриненко должна победить. Сейчас выпал идеальный шанс.