"Для нас це буде важливий матч, тому що це остання домашня зустріч. У нас важкий календар. Нам потрібно перемагати. Ми поруч у турнірній таблиці. Ми розуміємо, що Зоря грала в єврокубках, це позначиться на їхніх фізичних кондиціях.

Воротар Миная розкрив деталі пошкодження – його госпіталізували під час матчу зі СК Дніпро-1

Вважаю, ми будемо трохи свіжішими. Але тільки на полі побачимо, хто і як підготувався до матчу. Зоря – швидка, мобільна команда. Вони кілька років боролися за призові місця. Це буде важкий матч, але будемо налаштовуватися на перемогу", – сказав Кобін у коментарі Футбол News.

Зауважимо, Минай прийматиме Зорю вже сьогодні, 29 листопада. Початок матчу о 14:00.

Минай – Зоря та ще два матчі УПЛ. Анонс