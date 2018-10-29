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Гармаш сравнялся с Шевченко по количеству матчей в футболке Динамо

27 октября 09:14 92 Читати українською
Гармаш сравнялся с Шевченко по количеству матчей в футболке Динамо
Денис Гармаш и Андрей Шевченко / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Денис Гармаш сравнялся с легендой клуба по количеству матчей киевлян.

Поединок 3-го тура Лиги Европы против Ренна (1:2) стал 250-м для Дениса Гармаша за киевское Динамо, сообщает издание sport-express.

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По этому показателю Денис сравнялся с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Лидером по матчам в футболке Динамо является экс-голкипер "бело-синих" Александр Шовковский.

Гармаш дебютировал за киевлян в возрасте 17 лет 31 октября 2007 в Кубке Украины против ИгроСервиса (4:1).

Следующий матч Динамо проведет 28 октября против ФК Львов, начало в 17:00.

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Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Динамо Киев - Львов Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Александр Шовковский Александр Шовковский
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