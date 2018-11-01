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Кобин: Минай забыл выйти на второй тайм против Динамо

10:11 79 Читати українською
Кобин: Минай забыл выйти на второй тайм против Динамо
Василий Кобин / Соцсети

Защитник Миная Василий Кобин прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Украины против Динамо.

"Понимаем, в каком состоянии сейчас Динамо. Знали, что шанс у нас будет. Все было в наших руках, мы забили, вели в счете. Практически ничего не дали сопернику создать в первом тайме, но мы забыли выйти на второй тайм.

Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

О чем мы можем говорить? Пять футболистов, которые сыграли с Динамо, три месяца назад играли на чемпионат области. Они не могут сразу дать результат, с ними нужно разговаривать, готовить. На 90 минут их концентрации не хватило", – передает слова Кобина телеканалы "Футбол 1/2".

Напомним, Динамо на выезде обыграло Минай в 1/8 финала Кубка Украины. Хозяева забили первыми, но киевляне трижды отличились в воротах соперника после перерыва.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Теги
Кубок Украины Василий Кобин Василий Кобин Минай Минай Минай - Динамо Киев
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