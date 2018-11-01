toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Кобін: Минай забув вийти на другий тайм проти Динамо

10:11 0 Читать на русском
Кобін: Минай забув вийти на другий тайм проти Динамо
Василь Кобін / Соцмережі

Захисник Миная Василь Кобін прокоментував результат матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Розуміємо, в якому стані зараз Динамо. Знали, що шанс у нас буде. Все було в наших руках, ми забили, вели в рахунку. Практично нічого не дали супернику створити в першому таймі, але ми забули вийти на другий тайм.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

Про що ми можемо говорити? П'ять футболістів, які зіграли з Динамо, три місяці тому грали на чемпіонат області. Вони не можуть відразу дати результат, з ними потрібно розмовляти, готувати. На 90 хвилин їх концентрації забракло", – передає слова Кобіна телеканали "Футбол1/2".

Нагадаємо, Динамо на виїзді переграло Минай у 1/8 фіналу Кубка України. Господарі забили першими, але кияни тричі відзначились у воротах суперника після перерви.

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
Матч завершено
1 : 3
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Василь Кобін Василь Кобін Кубок України Минай Минай Минай - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
37
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук