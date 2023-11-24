"Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до начала матча шансы оппонентов 50 на 50. Согласен, у украинской сборной более сбалансированный состав, есть лидеры в каждом звене, защищающие цвета клубов по топ-чемпионатам, у игроков немалый международный опыт, квалифицированный тренер.

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С другой стороны, поединок будет проходить на поле соперника, будет иметь кубковый формат, а здесь – свои законы, не всегда побеждает более именитый.

Думаю, что коуч украинской сборной Сергей Ребров об этом знает, все хорошо просчитает и позаботится, чтобы его "козыри" перевесили. Тем более, что у наших ребят положительный баланс очных встреч с боснийцами», – цитирует Кобина. Sport.ua.

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Лиги наций сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

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