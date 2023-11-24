Колишній захисник збірної України Василь Кобін поділився очікуваннями від матчу плей-офф Ліги націй, де Україна зіграє з Боснією.

"Я завжди дотримуюся точки зору, що до початку матчу шанси опонентів 50 на 50. Згоден, в української збірної більш збалансований склад, є лідери в кожній ланці, які захищають кольори клубів з топ-чемпіонатів, у гравців чималий міжнародний досвід, кваліфікований тренер.

Боснія – Україна: Сабо назвав головну проблему підопічних Реброва у плей-офф Ліги націй

З іншого боку поєдинок проходитиме на полі суперника, матиме кубковий формат, а тут – свої закони, не завжди перемагає більш іменитий.

Думаю, що керманич української збірної Сергій Ребров про це знає, все добре прорахує й подбає, аби її "козирі" переважили. Тим паче, що в наших хлопців позитивний баланс очних зустрічей з боснійцями", – цитує Кобіна Sport.ua.

Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Ліги націй збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих