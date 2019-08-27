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Клубы УПЛ, вышедшие из телепула, не собираются идти на компромис с лигой, – ТаТоТаке

12:57 138 Читати українською
Клубы УПЛ, вышедшие из телепула, не собираются идти на компромис с лигой, – ТаТоТаке
Динамо / ФК Динамо Киев

Динамо, Заря, СК Днепр-1, Десна и Карпаты все равно не собираются идти на компромисс с УПЛ.

УПЛ стремится заставить все клубы не нарушать правило единого телепула и перейти на каналы Футбол 1/2. Как сообщил Томас Гримм, руководство лиги дало время до 1 сентября для решения вопроса.

Суркис: У меня было полное доверие к Гримму, но что он сделал, чтобы сейчас переводить футбол на платные каналы?

Пятерке, которая перешла на каналы 2+2 и УНИАН, предложили обратиться в арбитражный суд, чтобы их рассудили. Но, как сообщило ТаТоТаке, Динамо и Ко не собираются этого делать.

Таким образом, УПЛ может обратиться в спортивный суд в Лозанне, пройдя все внутренние инстанции.

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Заря Заря Динамо Киев Динамо Киев ТаТоТаке СК Днепр-1 СК Днепр-1 телевидение Десна Десна УПЛ Карпаты Карпаты
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