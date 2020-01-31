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Клубы АПЛ смогут подписывать молодых игроков, несмотря на Брексит

12:10 17 Читати українською
Клубы АПЛ смогут подписывать молодых игроков, несмотря на Брексит
Фото Yahoo News

ФИФА пошла на встречу Премьер-лиге в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

В ФИФА действует правило о запрете международных трансферов для игроков до 18 лет, но организация сделала исключение для 27 стран ЕС.

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Намерение Великобритании покинуть ЕС может лишить АПЛ такой привилегии, однако ФИФА в комментарии Sky Sports успокоило английские клубы. До завершения 2020 команды АПЛ смогут усиливаться молодыми талантами из других чемпионатов.

О действии этого правила с 2021 года – вопрос будет рассматриваться дополнительно.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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