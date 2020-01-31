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Клуби АПЛ зможуть підписувати молодих гравців, незважаючи на Брексіт

12:10 177 Читать на русском
Клуби АПЛ зможуть підписувати молодих гравців, незважаючи на Брексіт
Фото Yahoo News

ФІФА пішла на зустріч Прем'єр-лізі у зв'язку з виходом Великої Британії з Європейського союзу.

У ФІФА діє правило про заборону міжнародних трансферів для гравців до 18-ти років, але організація зробила виключення для 27-ми країн ЄС.

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Намір Великої Британії покинути ЄС може позбавити АПЛ такої привілегії, проте ФІФА у коментарі Sky Sports заспокоїло англійські клуби. До завершення 2020 року команди АПЛ матимуть можливість підсилюватись молодими талантами з інших чемпіонатів.

Щодо дії цього правила з 2021 року – питання розглядатиметься додатково.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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