UA: Перший стал официальным транслятором турнира в нашей стране. Будут показаны 5 поединков: матч за 5 место, два полуфинала, матч за 3 место и финал.

MEGOGO официально объявил о приобретении прав на трансляции Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций до 2024 года

Роберто Моралес прокомментирует все встречи, сообщает официальный сайт канала. Клубный чемпионат мира пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре. Турнир должен был состояться еще в конце 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

Напомним, за трофей поборются Бавария, Тигрес, Аль-Ахли, Ульсан Хёндэ, Окленд Сити, Аль-Духайль и победитель Копа Либертадорес (определится 30 января). Предыдущий КЧМ выиграл Ливерпуль, который в финале минимально одолел Фламенго.

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