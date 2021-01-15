Причиною відмови Окленд Сіті від участі в турнірі є коронавірусні обмеження в Новій Зеландії, пов'язані з карантином. Влада та клуб не змогли дійти згоди щодо цього питання, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Відповідно, замість 7 команд на Клубному чемпіонаті світу виступлять лише 6. Окленд Сіті мав зіграти матч відкриття з Аль-Духайлем. Цю зустріч вже скасували, а чемпіони Катару розпочнуть виступи із наступного раунду.

Нагадаємо, за трофей поборються Баварія, Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес (визначиться 30 січня). Попередній КЧС виграв Ліверпуль, який у фіналі мінімально здолав Фламенго.

Цьогорічний Клубний чемпіонат світу триватиме з 1 по 11 лютого у Катарі. Турнір повинен був відбутися ще в кінці 2020 року, однак через пандемію коронавірусу його довелося перенести.

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