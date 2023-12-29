Европейские топ-чемпионаты пытаются заранее уберечь себя от конкуренции Суперлиги.

Итальянская федерация футбола (FIGC) выпустила официальное заявление по решению суда в пользу Суперлиги.

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FIGC подчеркнула свою верность УЕФА и ФИФА. Итальянцы считают Суперлигу несовместимой с нынешней системой футбола, поэтому нужно нивелировать любые попытки "бунта".

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет последствия для потенциальных приверженцев революции. Если итальянский клуб решит официально присоединиться к Суперлиге, его немедленно исключат из национальных соревнований. Похожие методы наказания приписывают и АПЛ.

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