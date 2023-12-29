Європейські топ-чемпіонати намагаються заздалегідь вберегти себе від конкуренції Суперліги.

Італійська федерація футболу (FIGC) випустила офіційну заяву щодо рішення суду на користь Суперліги.

Суперліга отримала ще одного потенційного прихильника серед топ-клубів Італії – він грає у плей-офф ЛЧ

FIGC підкреслила свою вірність УЄФА та ФІФА. Італійці вважають Суперлігу несумісною з нинішньою системою футболу, тому слід нівелювати будь-які спроби "бунту".

Інсайдер Фабріціо Романо уточнює наслідки для потенційних прихильників революції. Якщо італійський клуб вирішить офіційно приєднатися до Суперліги, то його негайно виключатимуть з національних змагань. Схожі методи покарання приписують і АПЛ.

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