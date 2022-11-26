"Денис Хомутов действительно покидает тренерский штаб клуба. Решили прекратить сотрудничество. Во время зимнего перерыва определимся с его преемником.

Два украинских рефери упустили шанс стать арбитрами ФИФА – источник назвал забавную причину

Чьей была инициатива? Скажем так, это было обоюдное согласие. При принятии решения учитывалось мнение всего коллектива. Все остальные тренеры и игроки – на месте. Пока никто не покинул Чайку.

Мы в поиске того, кто будет готовить команду к весенней части сезона. Есть определенные наработки, кандидатуры, нам предлагают тех или иных специалистов. Исполняющим обязанности главного тренера будет пока наш играющий тренер Игорь Луценко, однако мы хотели бы, чтобы этот квалифицированный защитник с хорошей школой помог Чайке еще на поле. Следовательно, будем определяться и уже во время зимних сборов работать с обновленным штабом", – сказал Нигруца в интервью изданию Український футбол.

Напомним, ранее об уходе тренеров сообщали Реал Фарма и Кремень-2.

К слову, после 10-ти туров Чайка делит 3-4 места с винницкой Нивой – обе команды набрали по 18 очков.

База Кристалла может пострадать: в Херсоне намерены подорвать здание СБУ