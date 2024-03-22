ЮКСА объявила о подписании бразильского атакующего полузащитника Сантьяго Росиана.

Экс-вингер Арсенала официально перешел в клуб Второй лиги

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до лета 2027-го года, а выступать он будет под 88-м номером. Отдельного внимания заслуживает презентация Росиана – игрок достаточно похож на Аквамена (персонажа из вселенной DC), что и обыграли в ролике.

Добавим, что Сантьяго является воспитанником Гремио, а последним его клубом был бразильский Фредерикенсе. Росиан также успел поиграть в австрийском первенстве.

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