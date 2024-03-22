Клуб Другої ліги підписав легіонера, презентувавши його в стилі Аквамена
Бразильський півзахисник Сантьяго Росіан офіційно став гравцем ЮКСА – клуб оригінально підійшов до презентації.
ЮКСА оголосила про підписання бразильського атакувального півзахисника Сантьяго Росіана.
Екс-вінгер Арсенала офіційно перейшов у клуб Другої ліги
Контракт із 26-річним гравцем розрахований до літа 2027-го року, а виступатиме він під 88-м номером. Окремої уваги заслуговує презентація Росіана – гравець досить схожить на Аквамена (персонажа з всесвіту DC), що і обіграли в ролику.
Додамо, що Сантьяго є вихованцем Греміо, а останнім його клубом був бразильський Фредерікенсе. Росіан також встиг пограти в австрійській першості.
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