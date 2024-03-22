ЮКСА оголосила про підписання бразильського атакувального півзахисника Сантьяго Росіана.

Екс-вінгер Арсенала офіційно перейшов у клуб Другої ліги

Контракт із 26-річним гравцем розрахований до літа 2027-го року, а виступатиме він під 88-м номером. Окремої уваги заслуговує презентація Росіана – гравець досить схожить на Аквамена (персонажа з всесвіту DC), що і обіграли в ролику.

Додамо, що Сантьяго є вихованцем Греміо, а останнім його клубом був бразильський Фредерікенсе. Росіан також встиг пограти в австрійській першості.

Друга ліга: Звягель впевнено переміг аутсайдера – екс-гравець Арсенала забив у дебютному матчі в Україні