Клуб украинца отстранил турецкого игрока от тренировок за поддержку военных действий в Сирии

Поддержка военных действий Турции против Сирии на футбольном поле жестко пресекается как УЕФА, так и на клубном уровне.

Полузащитник немецкого клуба Санкт-Паули Дженк Шахин отстранен от тренировок с основной командой. На этот шаг клуб пошел из-за принципиальной позиции игрока – 25-летний турок поддержал военные действия турецкой армии в Сирии в своих социальных сетях. К слову, цвета Санкт-Паули защищает украинский полузащитник Борис Тащи.

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"Мы выступаем против любых военных действий. Подобные поступки и их одобрение противоречат ценностям клуба. Главными факторами в принятии решения об отстранении Шахина стали неоднократное игнорирование им ценностей клуба и необходимость защитить игрока. Существующее соглашение останется в силе. Мы позволяем Шахину тренироваться и играть в других клубах", – говорится в заявлении ФК Санкт-Паули на официальном сайте команды.

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На эту ситуацию отреагировали также в Турции. В частности, президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сделал подарок Шахину – ему вручили футболку сборной Турции с номером 67.

Напомним, военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды, поддержали и футболисты сборной Турции: в отборочных матчах против Албании (1:0) и Франции (1:1) они показали воинское приветствие. Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе.

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