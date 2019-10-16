УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Турции за празднование голов

Игроки турецкой сборной в двух матчах подряд отличились провокационными действиями, празднуя забитые мячи военным жестом.

Воинское приветствие игроков сборной Турции в матчах седьмого и восьмого туров отбора Евро-2020 против Албании (1:0) и Франции (1:1) соответственно стало поводом для расследования со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.

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В двух последних матчах футболисты сборной Турции праздновали голы, приложив руки к виску, что категорически не понравилось представителям федераций Албании и Франции, которые публично осудили турецких футболистов. По их мнению этим жестом футболисты поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды. В связи с этим, дисциплинарный комитет УЕФА открыл производство в отношении Турецкой футбольной федерации.

УЕФА может наказать сборную Турции за празднование гола

"Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможным провокационным поведением игроков национальной сборной Турции в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 против сборной Албании 11 октября и команды Франции 14 октября", – сообщает сайт УЕФА.

Если турецкая сторона будет признана виновной – ей может грозить серьезное наказание.

Отметим, что в группе Н Турция делит первую строчку со сборной Франции, набрав 19 баллов. За ними следуют сборные Исландии (15 очков) и Албании (12 пунктов). Замыкают турнирную таблицу Андорра и Молдова, имея в своем активе по 3 очка.

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