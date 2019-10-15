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Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

11:40 128 Читати українською
Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции
Франция – Турция – 1:1 / Фото из открытых источников

В отборочном матче Евро-2020 в группе Н между Францией и Турцией произошел очередной скандал – турки снова повторили запрещающий жест.

76’ Оливье Жиру
 
Каан Айхан 82’
76’ Оливье Жиру
82’ Каан Айхан

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняню обратилась в УЕФА с просьбой применить к сборной Турции наказания за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча 8-го тура отбора Евро-2020 между сборными Франции и Турции (1:1).

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"Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, продемонстрировав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции. Отбор на Евро-2020 еще не пройден, но Франция находится на правильном пути. Приветствую Оливье Жиру с прекрасным голом, который приблизил его к Платини", – написала Марасиняню в социальной сети Твиттер.

Напомним, футболисты сборной Турции в отборочном матче Евро-2020 с Францией показали воинское приветствие – этим жестом игроки поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды. Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе. Этот жест уже демонстрировался в матче квалификации Евро-2020 с Албанией. УЕФА критически относится к подобным действиям, поскольку политические жесты находятся под запретом. Вероятно, УЕФА применит дисциплинарные санкции к сборной Турции.

Роксана Марасиняню – французская пловчиха румынского происхождения, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года. Министр спорта Франции (с сентября 2018 года).

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