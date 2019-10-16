Клуб українця відсторонив турецького гравця від тренувань за підтримку військових дій у Сирії

Підтримка військових дій Туреччини проти Сирії на футбольному полі жорстко присікається як УЄФА, так і на клубному рівні.

Півзахисник німецького клубу Санкт-Паулі Дженк Шахін відсторонений від тренувань з основною командою. На цей крок клуб пішов через принципову позицію гравця – 25-річний турок підтримав військові дії турецької армії в Сирії у своїх соціальних мережах. До слова, кольори Санкт-Паулі захищає український півзахисник Борис Тащи.

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"Ми виступаємо проти будь-яких військових дій. Подібні вчинки і їх схвалення суперечать цінностям клубу. Головними факторами в ухваленні рішення про відсторонення Шахіна стали неодноразове ігнорування ним цінностей клубу і необхідність захистити гравця. Існуюча угода залишиться в силі. Ми дозволяємо Шахіну тренуватися і грати в інших клубах", – йдеться у заяві ФК Санкт-Паулі на офіційному сайті команди.

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На цю ситуацію відреагували також у Туреччині. Зокрема, президент Федерації футболу Туреччини Ніхат Оздемір зробив подарунок Шахіну – йому вручили футболку збірної Туреччини з номером 67.

Нагадаємо, військову операцію армії Туреччини на території Сирії, яку утримують курди, підтримали і футболісти збірної Туреччини: у відбіркових матчах проти Албанії (1:0) і Франції (1:1) вони показали військове вітання. Жест також повторили вболівальники збірної Туреччини на фан-секторі.

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