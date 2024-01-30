Аль-Иттифак Стивена Джеррарда арендовал опорного полузащитника Аль-Насра Секо Фофана. С момента своего перехода в стан "желто-синих" прошлым летом Фофана сыграл за команду 25 матчей.

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Фофана предпочёл хорошее финансовое предложение Аль-Насра участию в Лиге чемпионов в составе Ланса, капитаном которого он был. В итоге Аль-Наср заплатил за него около 25 млн евро.

В настоящий момент времени Секо выступает на Кубке Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара – он отличился голом в матче-открытии турнира. Аль-Иттифак подписал Фофана на позицию Джордана Хендерсона, который перебрался в Аякс.