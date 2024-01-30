Аль-Іттіфак Стівена Джеррарда орендував опорного півзахисника Аль-Насра Секо Фофана. З моменту свого переходу в стан "жовто-синіх" минулого літа Фофана зіграв за команду 25 матчів.

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Фофана віддав перевагу хорошій фінансовій пропозиції Аль-Насра перед участю в Лізі чемпіонів у складі Ланса, капітаном якого він був. У підсумку Аль-Наср заплатив за нього близько 25 млн євро.

На даний момент часу Секо виступає на Кубку Африки у складі збірної Кот-д'Івуару – він відзначився голом у матчі-відкритті турніру. Аль-Іттіфак підписав Фофана на позицію Джордана Хендерсона, який перебрався в Аякс.