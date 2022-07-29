Полесье подписало защитника Вадима Червака, сообщает пресс-служба клуба.

"Все мы – фанаты Зинченко": Зеленский отреагировал на трансфер хавбека сборной Украины в Арсенал

Контракт с 23-летним украинцем рассчитан на три года. Футболист перешел в команду Юрия Калитвинцева в статусе свободного агента.

Напомним, Червак – воспитанник Динамо, Шахтера и Ворсклы. На взрослом уровне дебютировал за полтавчан в УПЛ в марте 2018-го в матче против Шахтера. В августе этого года перешел в пражскую Спарту, однако выступал только за дубль. На правах аренды успел также поиграть за чешский Влашим и словацкий Земплин. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

Червак уже успел дебютировать за новую команду в товарищеском матче против Зари (3:5).

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом