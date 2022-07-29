Полісся підписало захисника Вадима Червака, повідомляє прес-служба клубу.

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Контракт з 23-річним українцем розрахований на три роки. Футболіст перейшов у команду Юрія Калітвінцева у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Червак – вихованець Динамо, Шахтаря та Ворскли. На дорослому рівні дебютував за полтавців в УПЛ у березні 2018-го у матчі проти Шахтаря. У серпні цього ж року перейшов у празьку Спарту, однак виступав лише за дубль. На правах оренди встиг також пограти за чеський Влашим та словацький Земплін. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

Червак уже встиг дебютувати за нову команду у товариському матчі проти Зорі (3:5).

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