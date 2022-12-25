"Прежде всего, хочу успокоить всех болельщиков – Горняк-Спорт продолжит выступления в Первой лиге. У нас уже утвержден бюджет на 2023 год, а значит, мы не только продолжим играть весной, но и сможем стартовать в следующем чемпионате.

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Зарплаты, однако, немного пришлось уменьшить, но все должны понять: сейчас идет война, всем тяжело, футбольный клуб – не исключение.

Относительно главного тенера... У Игоря Валентиновича Жабченко завершился срок действия соглашения, мы поблагодарили его за плодотворную работу. Пожали друг другу руки, как добрые друзья. Вместе с главным тренером уходят его помощники – Юрий Сак и Дмитрий Стойко. Однако последнего мы не прочь видеть в новом штабе, потому что он наш, местный парень. Конечно, будут изменения и среди игроков, о чем болельщики вскоре узнают.

С новым наставником окончательно определимся на следующей неделе – есть круг претендентов, сейчас изучаем каждого из них", – сказал Шалаев в комментарии FootBoom.

К слову, первый круг Горняк-Спорт завершил на последней строчке турнирной таблицы и попал в группу, которая будет бороться за выживание.

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