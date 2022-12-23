Главный тренер команды Горняк-Спорт Игорь Жабченко заявил, что его подопечные продолжат выступления во втором по силе дивизионе.

"Это все неправда, все раздули. Никто игроков не вызвал в город, это какой-то бред.

Клуб Первой лиги может сняться с розыгрыша чемпионата Украины

Напишите, что это все фигня", – сказал Жабченко в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб может прекратить существование, а игроков якобы пригласили приехать в Горишни Плавни, чтобы расторгнуть контракты.

К слову, первый круг Горняк-Спорт завершил на последней строчке турнирной таблицы и попал в группу, которая будет бороться за выживание.

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