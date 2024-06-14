Главным тренером Боруссии Д назначен Нури Шахин, который занимает важное место в истории клуба.

Нури Шахин заключил соглашение с Боруссией Д на три сезона, сообщает официальный сайт клуба. Контракт будет действовать до июня 2027 года.

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Напомним, Шахин завершил свою футбольную карьеру в 2021 году и возглавил Антальяспор. В прошлом году он перешел в Боруссию Д как ассистент Эдина Терзича.

С появлением Нури связывают прогресс команды в позиционной атаке и прессинге. После усиления тренерского штаба Дортмунд дошел до финала Лиги чемпионов-2023/24.

Добавим, что 35-летний тренер выступал за дортмундскую команду как игрок. Сначала с 2005 по 2011 годы, а затем с 2013 по 2018. За свою карьеру он провел за "черно-желтых" 274 матча.

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