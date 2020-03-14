Клуб экс-звезды УПЛ пополнил список пострадавших от коронавируса

Овертайм — 12:00 342
-
Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"
-
Бундеслига официально объявила об остановке чемпионатаГермания — 13 март 270
-
"Донецьк виблискував комбінаційним футболом". Німецькі ЗМІ хвалять нове покоління Шахтаря і розвалюють зляканих "вовків"Лига Европы — 13 март 1133
-
Олимпик официально уволил Висенте Гомеса и уже определился с заменойУкраина — 13 март 1361
-
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршогоЛига Европы — 13 март 2080