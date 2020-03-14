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Клуб экс-звезды УПЛ пополнил список пострадавших от коронавируса

13:55 73 Читати українською
Клуб экс-звезды УПЛ пополнил список пострадавших от коронавируса
Лукас Перес (справа) / AP

Испанский Алавес объявил о выявленных случаях коронавируса в клубе.

Заболели двое работников технической структуры, информирует официальный сайт баскского клуба.

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Алавес в понедельник проведет дополнительные медосмотры игроков и всего персонала. Тренировки отменены, также введен карантин. Напомним, в чемпионате Испании продолжается пауза минимум до 22 марта.

К слову, среди игроков Алавеса есть нападающий Лукас Перес, который имеет опыт выступлений в Карпатах и Динамо.

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