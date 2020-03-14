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Фиорентина сообщила о новых случаях коронавируса в команде

12:58 86 Читати українською
Фиорентина сообщила о новых случаях коронавируса в команде
Кутроне и Песселья / Сайт Фиорентины

Еще два игрока Фиорентины присоединились к нападающему Душану Влаховичу, у которого обнаружили коронавирус.

Защитник Херман Песселья и форвард Патрик Кутроне также не смогли избежать болезни, информирует официальный сайт "фиалок".

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После проблем Влаховича медштаб клуба начал детальное обследование всего состава команды, и оно принесло свои результаты. Положительные тесты сдали не только Песселья и Кутроне, но и физиотерапевт Стефано Дайнелли.

Напомним, раньше от массового поражения коронавируса пострадала и Сампдория, в составе которой обнаружили аж 5 больных игроков.

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коронавирус Италия Фиорентина Фиорентина Херман Песселья Херман Песселья Патрик Кутроне Патрик Кутроне
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