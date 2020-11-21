"Мені нічого сказати публічно про ті речі, про які я говорю зі своїми гравцями наодинці. Але я можу сказати, що влітку я був у Німеччині і пропустив день народження друга. На тому заході були присутні всього 50 осіб. Я вирішив в останню хвилину не їхати, хоч такі зібрання на той час були дозволені в Німеччині. Іменини були на відкритому повітрі, але я все одно не пішов.

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В інших країнах на тебе чинять більший соціальний тиск, а весілля брата – це особливий момент. Що я можу сказати, так це те, що всі мої гравці неймовірно дисципліновані. Було кілька подібних випадків, але всі вони знають про ситуацію.

Іноді це не спрацьовує і щось відбувається не так, як ми хочемо. У такі моменти ми опиняємося в тій ситуації, в якій перебуваємо. Все інше – між мною і Салахом. Ми з ним вже переговорили щодо цієї ситуації, тому все в порядку", – цитує Клоппа BBC.

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