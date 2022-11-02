Наполи в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ потерпел поражение от Ливерпуля, но сохранил лидерство в группе А. Отчет читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов еще неделю назад, а Наполи гарантировало себе плей-офф уже после четвертого тура. Осталось решить, кто станет победителем группы А – хотя особой интриги здесь не было. Итальянцы опережали мерсисайдцев на три зачетных балла при разгромной победе в личной встрече (4:1), поэтому подопечные Юргена Клоппа должны были выигрывать с разницей в четыре гола.

В такой результат не очень верилось. Команда Лучано Спалетти демонстрирует фантастический сезон, серьезно претендуя на Скудетто. В разы победы на Энфилде партенопоэйцы стали бы первым за 30 лет клубом Серии А, которому удалось набрать 18 очков в группе ЛЧ. Впрочем, этот рекорд не очень мотивировал Наполи – в первом тайме гости не продемонстрировали ничего невероятного.

Неаполитанцы до перерыва провели всего три удара по воротам. Два из них прошли с дистанции и совсем не несли остроты (один вообще заблокировали), а выстрел Ндомбеле после врывания в штрафную на 28-й минуте прилетел в руки Алиссона. Хвича находился под плотной пикой, Осмихен часто залезал в офсайды, а скорости оставались невысокими.

Ливерпуль также провел три удара, однако они были более опасными. Уже на 5-й минуте Джонс открылся под пас на левый край штрафной, оказался перед голкипером и пробил над перекладиной. На 29-й минуте с линии полукруга щечкой стрелял Тьяго – Мерет парировал. На 30-й же Фирмино добежал до подачи в штрафную и в эффектном прыжке выполнил скидку пяткой на линию вратарской – Джонс замкнул ее, но мяч улетел на трибуны.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Соперники шли на равных по проценту владения мячом и точности пасов, однако Ливерпуль серьезно уступал в борьбе. Наполи выиграл 26 из 44 дуэлей на земле и 6 из 10 в воздухе.

Второй тайм оказался тяжелым для мерсисайдцев. Уже через минуту после стартового свистка травмировался Милнер, вместо которого пришлось выпускать 19-летнего Эллиота. На 53-й же минуте партенопейцы праздновали взятие ворот – это Эстигор замкнул подачу Кварацхелии со стандарта! К счастью для хозяев, VAR заметил чрезвычайно тонкий офсайд у Лео.

Еще через семь минут Кварацхелия мог забить с игры. Осимхен прошел по правому флангу и выполнил кросс на дальнюю штангу, Александер-Арнольд потерял позицию, а Кварацхелия выскочил из-за его спины и пробил низом в ближний угол. Ливерпулю снова повезло – удар оказался слабым, прилетев к ногам Алиссона (хотя тот уже качнулся). Мерсисайдцы отвечали своими атаками, но они не получали острого завершения.

Середина тайма разочаровала болельщиков. Пока в параллельных матчах забивались голы на любой вкус и происходили драматические повороты сюжета, Ливерпуль и Наполи не создавали ничего. Скорости были высокими, да и атаки проходила в обе стороны, но на последней трети поля все решения оказались неудачными.

Телезрителям становилось скучно. Выход Нуньеса на 73-й минуте, казалось, никто и не заметил – настолько он оставался беспомощным. Тем более неожиданным оказался гол на 85-й минуте. Хозяева заработали угловой, Нуньес мощным ударом головой замкнул подачу, а Мерет парировал на самой ленточке ворот – впрочем, на добивании оказался Салах. 1:0!

Лучано Спалетти моментально отправил в бой Распадори и Симеоне, сняв Осмихена и опорника Ндомбеле. Спасти матч этот ход не помог. Ливерпуль на кураже (и после тройной замены Юргена Клоппа) побежал вперед, едва не забив второй гол в компенсированное время – Салах должен был замыкать прострел Нуньеса ударом в пустые ворота, но в последний момент Эстигор выбил мяч в подкате!

На последних секундах Ливерпуль повторил свой первый гол, только теперь на замыкании оказался Ван Дейк. Мерет парировал, мяч по линии ворот начал катиться к стойке, а Нуньес вколотил его в сетку – и провалился! Дарвин находился в офсайде, поэтому гол отменили. Хотя мяч мог закатиться в сетку и сам. От фейла года уругвайца спас VAR, который заметил отсутствие офсайда. 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Ливерпуль набрал 15 очков и сравнялся с Наполи, однако партенопейцы выиграли группу А благодаря лучшей статистике личных встреч. Юрген Клопп побеждает в 400-м матче Юргена Клоппа во главе мерсисайдцев и 100-м матче в ЛЧ.