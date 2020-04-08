Ливерпуль опасается ухода Салаха и Мане – "красные" нацелились на топ-вингера АПЛ

Ливерпуль хочет быть готовым к возможной потере Садио Мане или Мохамеда Салаха.

Звезда Вулверхэмптона Адама Траоре стал приоритетной целью победителей Лиги чемпионов, информирует Daily Mail.

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Мощный испанец поразил Юргена Клоппа своими выступлениями в текущем сезоне, однако "волки" просят за игрока заоблачную цену – 70 млн фунтов. Ливерпуль решится на такой дорогой трансфер только в случае ухода Салаха или Мане, которые не оставляют шансов своим конкурентам на флангах атаки команды. Ранее сообщалось, что на Траоре также претендуют Реал и Барселона.

Игрок Вулверхэмптона стал одним из открытий текущего сезона, ворвавшись в список лучших вингеров АПЛ. В активе испанца 7 ассистов и 4 гола в 28 матчах чемпионата.

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