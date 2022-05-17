Саутгемптон принимает Ливерпуль в рамках 37 тура АПЛ. Смотрите матч прямо в этой новости на "Футбол 24".

Мерсисайдцам ни в коем случае нельзя терять очки. Ливерпуль отстает от Манчестер Сити на 4 пункта, сыграв на матч меньше.

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Три дня назад "красные" провели 120 минут в финале Кубка Англии. Очевидно, именно поэтому Юрген Клопп прибег к массовой ротации. В стартовом составе Ливерпуля сразу 9 изменений.

Саутгемптон – Ливерпуль: стартовые составы:

Саутгемптон: Макарти – Стивенс, Лянко, Салису – Уокер-Питерс, Уорд-Праус, Диалло, Телла – Редмонд, Эльюнусси – Броя

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Матип, Конате, Цимикас – Джонс, Гомес, Эллиот – Минамино, Фирмино, Жота