"Якщо ваше питання полягає в тому, чи доступний я для початку роботи на чолі збірної Німеччини, то моя відповідь – ні. Йогі Льов чудово працював там дуже багато років. Це один з найуспішніших тренерів. Я розумію, що він хоче виблиснути на Євро, а потім цю роботу буде виконувати хтось інший. Є багато хороших німецьких тренерів.

Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020

Я просто сказав те, що хотів після того, як в списках варіантів з'явилося моє ім'я. Я сказав "ні". І цього літа, і потім. Я не буду кандидатом на пост тренера збірної Німеччини. У мене ще три роки за контрактом в Ліверпулі. Це проста заяву. Ти підписуєш контракт і намагаєшся відпрацювати його до кінця, чи не так?

У мене були контракти в Майнці і в Борусії Д, і я відпрацював їх до кінця, хоча мною цікавилися інші німецькі клуби, у яких більше грошей. Питання просто в часі і в грошах. Якщо це не спрацьовує, то не потрібно втрачати сон через це. У мене немає з цим ніяких проблем.

Я абсолютно не та людина, у якого потрібно питати про те, хто стане найкращим наступником для Йогі Льова. Я був дуже здивований цими новинами, як і всі. Але є дуже багато часу, щоб знайти потрібного тренера", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, збірна Німеччини оголосила про відхід Йоахіма Льова після Євро-2020. Фахівець очолив команду після ЧС-2006, на якому був помічником Юргена Клінсманна. За час роботи у збірній Льов виводив Німеччину до фіналу Євро-2008, зробив бронзовим призером ЧС-2010, ЧЄ-2012 та ЧЄ-2016, а також виграв ЧС-2014 у Бразилії.

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