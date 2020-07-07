Клопп признался, о какой команде мечтают в Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что хотел бы, чтобы его команда состояла исключительно из местных талантов.

"Мы хотим быть клубом, в котором хочет играть каждый скаузер (житель Мерсисайда – прим.). Если вы талантливы и готовы упорно работать, мы хотим, чтобы вы были здесь.

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Чтобы быть в состоянии сделать это, мы должны показать, что у игроков есть путь пробиться в первую команду. В долгосрочной перспективе мечта заключается в том, чтобы у нас была команда исключительно из скаузеров. Почему бы и нет? Они бы сражались на поле, как сумасшедшие", – цитирует Клоппа издание ESPN.

Напомним, Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии – команда завоевала золото английского первенства впервые за последние 30 лет.

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