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Клопп признался, о какой команде мечтают в Ливерпуле

16:25 - Читати українською
Клопп признался, о какой команде мечтают в Ливерпуле
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что хотел бы, чтобы его команда состояла исключительно из местных талантов.

"Мы хотим быть клубом, в котором хочет играть каждый скаузер (житель Мерсисайда – прим.). Если вы талантливы и готовы упорно работать, мы хотим, чтобы вы были здесь.

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Чтобы быть в состоянии сделать это, мы должны показать, что у игроков есть путь пробиться в первую команду. В долгосрочной перспективе мечта заключается в том, чтобы у нас была команда исключительно из скаузеров. Почему бы и нет? Они бы сражались на поле, как сумасшедшие", – цитирует Клоппа издание ESPN.

Напомним, Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии – команда завоевала золото английского первенства впервые за последние 30 лет.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп
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