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Клопп зізнався, про яку команду мріють у Ліверпулі

16:25 - Читать на русском
Клопп зізнався, про яку команду мріють у Ліверпулі
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що хотів би, аби його команда складалась виключно з місцевих талантів.

"Ми хочемо бути клубом, в якому хоче грати кожен скаузер (мешканець Мерсисайда – прим.). Якщо ви талановиті і готові наполегливо працювати, ми хочемо, щоб ви були тут.

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Щоб бути у змозі зробити це, ми повинні показати, що у гравців є шлях пробитися у першу команду. У довгостроковій перспективі мрія полягає в тому, щоб у нас була команда виключно зі скаузерів. Чому б і ні? Вони б билися на полі, як божевільні", – цитує Клоппа видання ESPN.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії – команда завоювала золото англійської першості вперше за останні 30 років.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп
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