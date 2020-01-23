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Клопп назвал игроков Ливерпуля, которые в будущем могут стать тренерами

13:40 101 Читати українською
Клопп назвал игроков Ливерпуля, которые в будущем могут стать тренерами
Юрген Клопп / Reuters

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп выделил подопечных, которые имеют потенциал для тренерской карьеры.

"Я не уверен, хотят ли они этого, но английские ребята могли бы стать тренерами. Английские ребята среднего возраста, такие как Милнер, Хендерсон, Лаллана.

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Вейналдум, наверное, также может сделать это. Те, кто младше, – Робертсон, возможно, Трент, но впереди еще долгий путь! Действительно долгий. Возможно, Ловрен хочет этого, и хорошо, что он может сделать это в 12 разных странах! Действительно, у нас есть несколько хороших кандидатов. Вопрос в том, хотят ли они этим заниматься. Если они действительно хотят этого, то могут стать тренерами", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне АПЛ – 21 победа и одна ничья в 22 турах.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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